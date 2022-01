Fit fürs Ehrenamt gemacht

Die einmal jährlich stattfindende Seminarreihe wurde zum 15. Mal von der Abteilung für soziale Teilhabe des Paderborner Sozialamtes durchgeführt. An acht Unterrichtstagen wurden Themen wie Projektarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, gewaltfreie Kommunikation und Biografie behandelt.

„Die Teilnehmenden werden darin begleitend unterstützt, wenn eigene Projektideen in die Tat umgesetzt werden sollen“, teilt die Stadt mit. Die Inhalte richten sich nicht nur an Ehrenamtsneulinge, sondern auch an Menschen, die sich schon lange in diesem Bereich engagieren und sich neue Orientierung wünschen. Die Teilnehmer der vergangenen 15 Jahre organisieren sich im Anschluss in der Gruppe des sogenannten „Senior-Kompetenz-Teams“. Hier finde Vernetzung und Austausch der Ehrenamtlichen statt, denn den Organisatoren der Anlaufstelle für das Ehrenamt der Stadt Paderborn sei es ein wichtiges Anliegen, damit eine Plattform für das Engagement anzubieten, heißt es von der Stadt weiter. In Kooperation mit dem „Marktplatz für ehrenamtliches Engagement“ werde nachhaltig dafür gesorgt, dass die Kursabsolventen Ansprechpartner haben.

Zum Abschluss gibt es für die Teilnehmer ein Zertifikat. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde das durch die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm überreicht. Coronabedingt bestand der Jahrgang aus einer eher kleinen Gruppe, die von Bernhard Eder unterrichtet wurde.

Auch in diesem Jahr sei eine weitere „EFI-Ausbildung“ geplant, die voraussichtlich wieder in der zweiten Jahreshälfte stattfinden werde, heißt es von der Stadt.