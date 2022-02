Fitness ist gut, Alkohol nicht

Stemwede

Alkopops in bunten Dosen, kleine „Klopfer“ in grellen Farben – alkoholische Getränke kommen oft in auffälligen Verpackungen daher. „Auf diese Weise werden besonders Jugendliche auf die Produkte aufmerksam“, weiß Mirja Hodde-Mündel, Schulsozialarbeiterin an der Stemweder-Berg-Schule.