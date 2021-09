Fitter Senior ist Stadtradelstar

Ulrich Smiegelski (78) aus Boke verzichtet in den nächsten drei Wochen konsequent auf das Auto

Delbrück

Ulrich Smiegelski ist in diesem Jahr neuer “Stadtradelstar“ in Delbrück und verzichtet während der dreiwöchigen Klima-Kampagne von morgen an, Sonntag, 5. September, auf das Auto. Keine allzu große Herausforderung für den 78-jährigen Boker, der seinen Pkw mittlerweile lediglich alle 14 Tage zum Einkaufen benötigt und rund 5.000 Kilometer im Jahr mit dem Fahrrad zurücklegt.