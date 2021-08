Fix laufen und schnell denken

Dass das beliebte Denkspiel Schach auch sportlich und unterhaltsam interpretiert werden kann, beweisen am Freitagabend mehr als 30 Kinder und Jugendliche im Landratsgarten neben dem Haller Rathaus. Eingeladen hat der Schachklub (SK) Halle, der mit diesem öffentlichkeitswirksamen Turnier unter freiem Himmel nicht nur zeigen will, wie viel Spaß Schach machen kann, sondern gleichzeitig verdeutlicht, welch integrative Kraft der Sport in der Gemeinschaft besitzt.

