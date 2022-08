Flaggenklau vorm Klösterchen

Solidarität mit der vom russischen Angriffskrieg zunehmend zerstörten Ukraine und Unterstützung der dort lebenden Menschen ist Dr. Georg Rüter, Geschäftsführer der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen mit Sitz im hiesigen Franziskus Hospital, eine große Herzensangelegenheit. Mit einer Hilfsaktion sind bislang mehr als 20.000 Euro für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine gesammelt und verteilt worden.

Um so unverständlicher ist es für Rüter, dass vor zwei Kliniken der Hospitalvereinigung Flaggen gestohlen worden sind. Vorm Franziskus Hospital, im Volksmund Klösterchen genannt, verschwanden Mitte April und Mitte Mai sowohl die Ukraine- als auch die EU-Fahne. Die Flaggen waren im März kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs an eigens neu gesetzten Fahnenmasten an der Stapenhorst-/Ecke Kiskerstraße direkt vorm Klösterchen hochgezogen worden. Der andere Flaggenklau ereignete sich vorm Mathilden Hospital in Herford, das ebenfalls zur Bielefelder Hospitalvereinigung gehört.

Inzwischen sind die gestohlenen Fahnen ersetzt worden. Foto: Jens Heinze

Ob die vermutlich politisch motivierten Straftaten vom selben Täter verübt worden sind, ist unbekannt. In Bielefeld waren die Ermittlungen der Polizei bislang erfolglos. Deswegen wendet sich Geschäftsführer Georg Rüter an die Öffentlichkeit: „Die Fahnen vorm Franziskus Hospital hingen direkt an einer viel befahrenen Straße. Die können doch nicht unbemerkt verschwinden.“ Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0521/5450 entgegen.

Politisch motivierte Straftaten in Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg nehmen seit Kriegsausbruch im Februar ständig zu. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Bielefeld, dessen Staatsschutz-Abteilung diese Delikte zentral für Ostwestfalen-Lippe bearbeitet, wurden seit Kriegsausbruch bis zum 1. Mai etwa 120 entsprechende Taten bekannt.