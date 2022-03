Flamingo ist Herausforderung

Schlangen

Zwölf besondere Tiere zieren in diesen Tagen das Schaufenster des Spielwarengeschäftes Benkelberg in Schlangen. Sie sind in einer Kunst-Arbeitsgemeinschaft im Rahmen des Förderprojektes Kultur und Schule des Landes NRW an der Grundschule Schlangen entstanden. Die Leiterin der AG, Isolde Frepoli, ist begeistert von der Kreativität der von ihr unterrichteten Kinder.

Von Uwe Hellberg