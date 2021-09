Flanieren und Genießen

Kunst und Kultur im Karree geht an diesem Samstag zum zehnten Mal in Bielefeld über die Bühne

Bielefeld

Zum zehnten Mal laden die Kunst und Kulturschaffenden im Karree von Teutoburger Straße, Detmolder Straße, Turnerstraße und Ravensberger Straße zur Veranstaltung Kunst und Kultur im Karree ein. An diesem Samstag, 13 bis 20 Uhr, gewähren sie dem kunstinteressierten Publikum in ihren Ateliers, Werkstätten und Lokalen Einblicke in ihre Arbeit.

Von Uta Jostwerner