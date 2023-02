Fleischproduktion in Deutschland sinkt stark

Rheda-Wiedenbrück

Die Fleischproduktion in Deutschland ist 2022 erneut stark gesunken. Die gewerblichen Schlachtunternehmen produzierten 7,0 Millionen Tonnen Fleisch, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Das waren gut 8 Prozent oder 0,6 Millionen Tonnen weniger als 2021. Besonders stark fiel der Rückgang bei Schweinefleisch aus. Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück spricht von einer „Branchenkrise“.