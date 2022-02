„Flexibilität ist das Zauberwort“

Der Container steht vor der Tür, etliche Anhänger voll Metall und Holz sind schon zur Deponie gefahren worden und Regale voller Deko locken mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Bei Frischemeyer Floristik in der Hersteller Straße in Beverungen herrscht Aufbruchstimmung. „Der Wunsch nach baulicher Veränderung ist quasi von der Notwendigkeit eingeholt worden“, sagt Inhaberin Kathrin Frischemeyer.

Kathrin Frischemeyer will neuen Floristik-Laden in Beverungen bauen und zieht vorübergehend um

Kathrin Frischemeyer räumt auf und bietet Deko zu stark reduzierten Preisen an.

Ihre Eltern Rosi und Walther Frischemeyer hatten den Betrieb Anfang der 80er Jahre aus der Langen Straße in die Hersteller Straße verlegt und das Ladenlokal angebaut. „Damals war ein begrüntes Flachdach absolut modern, heute ist es mehr oder weniger morsch“, erklärt Kathrin Frischemeyer, die längere Zeit auf der Suche nach einer Alternative war und diese im Gewerbegebiet gefunden hat. Gegenüber des Baumarktes Weische hat sie eine Halle mit Ladenlokal angemietet (Choriza). „Die Räume sind so weit vorbereitet, die Ladenmöbel sind in Auftrag gegeben und das Kühlhaus wird umgebaut.“ Wenn alles glatt läuft, soll der Umzug noch vor Ostern über die Bühne gehen.