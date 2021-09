Fliegend mit den Beinen am Boden

Bielefeld

Samstagmittag in der Bielefelder Altstadt: Merkwürdige Gestalten in weißen und roten Overalls ziehen durch die Fußgängerzone. Sie haben kostbare Instrumente wie Violinen, Bratschen, Celli und ein Sopransaxophon dabei. Doch hat‘s diese Kapelle nicht so mit konventioneller Musik. Ihr Konzert folgt anderen, geräuschhaften Regeln und scheinbar freien Interaktionen. Und über all dem thront ein Dirigent hoch oben auf einem Gerüst und dirigiert – na was? Die Wolken? Sind die irre oder machen die Kunst?

Von Uta Jostwerner