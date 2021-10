Fliegender Teppich gelandet

Nach sechs Tagen in Schloß Holte-Stukenbrock ist für das Actionkarussell „Heroes“ Schluss, es geht ein paar Kilometer weiter zur Herbstkirmes „BIE Happy“ an die Bielefelder Radrennbahn. „Das war bereits im Vorfeld klar, denn der Heroes war vertraglich gebunden“, sagt Thomas Dorenkamp, Veranstalter der Kirmes „Pollhans light“.

Allerdings hat es auf dem Pollhansplatz im wahrsten Sinne des Wortes einen fliegenden Wechsel gegeben. Nachdem das erstmals in Schloß Holte-Stukenbrock erlebbare „Heroes“ am Mittwochabend abgebaut worden war, siedelte sich am Donnerstag an gleicher Stelle ein „Fliegender Teppich“ an.