Fliegendes Schild und rasendes E-Bike

Hier eine Auswahl ungewöhnlicher, überraschender, lustiger oder unglaublicher Einsätze.

Lkw verliert Container

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am 26. Januar in Altenhagen. Ein 54-jähriger Bielefelder bog gegen 14.30 Uhr mit seinem Lkw vom Kusenweg nach links in die Brönninghauser Straße ab. Dabei löste sich der Wechselcontainer, kippte zur rechten Seite und verschob eine Litfaßsäule. Glücklicherweise befanden sich an der Unfallstelle keine Passanten auf dem Gehweg oder dem angrenzenden Spielplatz.

Beim Abbiegen verlor im Januar ein Lastwagen in Altenhagen den Container-Auflieger. Foto: Polizei Bielefeld

Bei der Unfallaufnahme erkannten Beamte des Verkehrsdiensts, dass die Verbindungselemente zwischen Lkw und Wechselbrücke nicht verriegelt waren. Ein Autokran war nötig, um den augenscheinlich unbeschädigten und leeren Container auf den Lkw zu heben.

Auf einem Rad

Da staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, als ihnen am 22. Februar bei einer Verkehrskontrolle an der Herforder Straße ein Motorradfahrer auf nur einen Rad entgegenkam. Zunächst nahmen die Polizisten gegen 22.15 Uhr in Nähe der Einmündung Finkenstraße lautes Motorengeräusch wahr. Weil der Fahrer auf dem Hinterrad fuhr, leuchtete der Hauptscheinwerfer nicht die Straße aus, sondern strahlte nach oben. Auch wenn sich die Beamten aufgrund ihrer Erfahrungen sicher waren, dass der Motorradfahrer in der Tempo 50-Zone weit über 100 km/h schnell fuhr, gelang es nicht, eine ordnungsgemäße Geschwindigkeitsmessung durchzuführen. Es gelang, den 26-jährigen Bielefelder auf seiner Honda zu stoppen, er erhielt eine Verkehrsstrafanzeige.

Besondere Grillparty

In der Nacht zum 30. März brachen Unbekannte auf einem Brackweder Sportplatz eine Lagerhütte auf, aus der sie Grills, Holzkohle, Anzünder und Stühle entwendeten. Im Anschluss feierten sie eine Grillparty auf einem wenige Meter entfernten Grillplatz. Zurück ließen sie einige Lebensmittel, gefüllte Getränkebecher und gegrillte Würstchen.

Schild im Badezimmer

Schreck in der Nacht: Eine Anwohnerin der Paderborner Straße wurde im April gegen 2.30 Uhr durch ein lautes Geräusch geweckt, anschließend hörte sie ein Fahrzeug mit lautem Motorengeräusch wegfahren. Die Frau ging in ihr Badezimmer und fand dort auf dem Boden ein Verkehrsschild. Das Fenster und ein Hängeschrank waren beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer war zuvor gegen die Verkehrsinsel an der Paderborner Straße, Höhe Hausnummer 304, gefahren, so dass die Halterung des darauf befindlichen Verkehrsschildes beschädigt wurde. Bei dem Aufprall löste sich das Verkehrszeichen, schleuderte durch die circa 47 Meter entfernte Fensterscheibe gegen den Badezimmerschrank. Der Unfallfahrer fuhr mit seinem an der Front beschädigten Lexus weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei stellte sich der 25-jährige Unfallflüchtige aus Lippe kurze Zeit später der Polizei.

Harmlose Erklärung

Eine ungewöhnliche Beobachtung machte am 28. Mai eine Bielefelderin im Bereich Löllmannshof. Um 14.50 Uhr sieht sie, wie ein weißer Daimler mit zwei Personen angefahren kommt und anhält. Als beide Personen aussteigen, verschlägt es der Bielefelderin den Atem, denn eine Person steigt in den Kofferraum, während die andere erklärte, dass dies die letzte Chance für ihn sei. Anschließend sei der Pkw davongefahren. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei konnte der Fahrzeughalter zur Aufklärung beitragen: Zwei Wochen zuvor hatte der Bielefelder das Fahrzeug gekauft und sich über ein Klappern im Bereich des Kofferraums geärgert. Um dem Geräusch auf den Grund zu gehen, hatte er eine Fahrt mit einem Kfz-Mechaniker unternommen, der schließlich in den Kofferraum gestiegen war, um während der Fahrt das Klappern im Kofferraum zu orten und später zu reparieren. Der Mechaniker, ein 45-jähriger Bielefelder, bestätigte die Geschichte des 21-Jährigen.

Illegaler Hanfanbau

Nach einem Zeugenhinweis begaben sich Streifenbeamte am 1. Juni zu einer Wohnung an der Oelkerstraße. Da der Verdacht bestand, dass sich in der Wohnung nicht unerhebliche Mengen an Betäubungsmitteln befanden, hatten die Beamten zuvor einen Durchsuchungsbeschluss beim Bielefelder Amtsgericht beantragt. Bereits beim Betreten der Wohnung schlug ihnen ein intensiver Cannabisgeruch entgegen. Den 42-jährigen Mieter trafen sie nicht an.

Eine üppige Hanfplantage fanden Polizeibeamte bei einer Durchsuchung einer Wohnung in der Oelkerstraße. Foto: Polizei Bielefeld

Ein zusätzlich abgeschlossener Raum weckte das Interesse der Beamten. In diesem Zimmer befand sich eine Vorrichtung zur Aufzucht von Hanfpflanzen. Darin befanden sich mehrere Hanfpflanzen in Töpfen, sowie mehrere an der Decke zum Trocknen aufgehängte Pflanzen. Auf dem Balkon lagen weitere Hanfpflanzen zum Trocknen aus. Die Beamten stellten 160 Gramm Haschisch, 680 Gramm Marihuana und 1550 Gramm Amphetamin sicher.

Ehrliche Finderin

Eine 38-jährige Bielefelderin machte an einem Sonntag im Juni in einer Bankfi­liale in der Braker Straße u einen überraschenden Bargeldfund. Auf einem Kontoauszugsdrucker lag eine Tüte mit zahlreichen Geldscheinen – insgesamt 700 Euro. Die ehrliche Finderin musste nicht lange überlegen und brachte das Geld zur Polizeiwache Nord. Anhand der Videoaufzeichnungen des Vorraums konnte die rechtmäßige Besitzerin, eine 58-jährige Bielefelderin, ermittelt werden.

Toilettenpapier-Sturz

Eine Bielefelderin verlor am 29. Juni die Kontrolle über ihr Fahrrad, als sich eine Packung Toilettenpapier in den Speichen des Vorderrads verfing. Die 54-Jährige kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Mit E-Scooter über die A2

Am 8. August standen die Telefone bei der Einsatzleitstelle der Polizei Bielefeld nicht still. Der Fahrer eines E-Scooter, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, nutzte die A 2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Bielefeld- Süd und Bielefeld- Ost. An der Anschlussstelle Bielefeld- Ost verließ der 24-jährige Fahrer die Autobahn wieder. Er konnte auf der Lageschen Straße durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizeiwache Herford angetroffen und kontrolliert werden. Der Fahrer gab an, das Gefährt am Vortag gekauft zu haben und nun die Reichweite des Akkus zu testen. Dass er damit nicht auf der Autobahn fahren darf, wisse er nicht. Er habe sich auch nichts dabei gedacht, da er ja ganz rechts gefahren sei und niemand gehupt habe.

Getuntes E-Bike

Wegen des hohen Tempos und einer starken Beschleunigung wurden Beamte des Verkehrsdiensts der Polizei am 7. September auf den Fahrer eines E-Bikes aufmerksam. Der Fahrer eines Mountainbikes fiel der Polizei auf, weil er ungewöhnlich schnell auf dem Radweg entlang der Eckendorfer Straße unterwegs war. Selbst nach einem Ampelstopp beschleunigte der Radfahrer in kürzester Zeit auf etwa 45 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten, dass der 36-jährige Bielefelder ein unzulässiges elektronisches Bauteil installiert hatte. Durch diese Manipulation handelt es sich nicht mehr um ein Elektro-Mountainbike, sondern um ein Motorrad. Allerdings konnte der 36-Jährige nicht die erforderliche Versicherung und Zulassung vorweisen.

Champagnerdieb

Ein Ladendieb wollte am 12. Oktober neun Champagnerflaschen im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Real-Markt an der Teutoburger Straße mitnehmen. Ein Ladendetektiv war jedoch auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden und stoppte ihn. Der Täter war bereits zehn Tage zuvor bei einem Ladendiebstahl im selben Supermarkt aufgefallen. Er ging in Untersuchungshaft.

Schwangere Frau im Stau

Bielefelder Polizisten halfen am 17. November im Stau stehenden werdenden Eltern und lotsten sie unversehrt zur Frauen- und Kinderklinik. Nach einem Verkehrsunfall auf der A 33 kamen der Mann und seine hochschwangere Frau nur noch langsam voran. Die alarmierten Beamten lotsten den Pkw samt der werdenden Familie zum Krankenhaus, wo das Fachpersonal übernahm. Wenig später kam dort ein kleiner Junge zur Welt.

Autofahrer drängelt

Ein Autofahrer aus Düsseldorf geriet am 6. Dezember auf der A 2 beim Drängeln ausgerechnet an einen Zivilwagen der Autobahnpolizei. Der Geländewagen, fuhr dicht auf den Streifenwagen auf und hupte. Während des gesamten Überholvorgangs fuhr der SUV-Fahrer dicht auf. Später machte der Drängler noch Handzeichen und beleidigte sie Polizisten. Daraufhin gaben sich die Beamten zu erkennen und gaben dem Jaguar-Fahrer Anhaltezeichen. Auf einem an der Abfahrt gelegenen Parkplatz erfolgte die Kontrolle des 65-jährigen Fahrers aus Düsseldorf. Das Ergebnis ist ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung.