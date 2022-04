Flirt der frechen Früchtchen

Am Verkaufsstand von Sebastian Daniel ist immer Zeit für ein Schwätzchen, einen Scherz oder Flirt zwischen Blumenkohl und Erdbeere. Es ist der wohl kleinste Wochenmarkt der Stadt – mit nur einem Obst- und Gemüsestand. Dafür findet man ihn gleich zweimal.

Sebastian Daniel betreibt den kleinsten Wochenmarkt in Schloß Holte-Stukenbrock

Sebastian Daniel und Mitarbeiterin Ruth Fiekens betreiben in der Stadt den wohl kleinsten Wochenmarkt. Außerdem beliefert der 46-Jährige täglich Kindergärten, Schulen, Firmen, Tankstellen und Privatleute mit frischem Obst und Gemüse.

„Daniel‘s freche Früchtchen OWL“ gibt es freitags von 6 bis 13 Uhr an der Kirchstraße vor der ehemaligen Fleischerei Pähler vor der Holte und samstags, ebenfalls von 6 bis 13 Uhr, am Geschenkehaus Antpöhler an der Hauptstraße.