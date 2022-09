Flüchtlinge: Kommunen sehen sich am Limit

Bielefeld/Paderborn

Angesichts steigender Flüchtlingszahlen schlagen die Städte und Gemeinden in NRW Alarm. Weil mit dem Beginn des Winters Engpässe bei der Unterbringung der Geflüchteten in den Kommunen drohen, fordert der Städtetag NRW mehr Plätze in den zentralen Notunterkünften des Landes und eine faire Verteilung der Menschen.

Von Elmar Ries und Andreas Kolesch