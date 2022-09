Flüchtlinge ziehen in Mehrzweckhalle Schöning ein

Seit rund zwei Wochen sind in der Mehrzweckhalle in Delbrück-Sudhagen Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Ab der kommenden Woche wird nun eine zweite Halle im Delbrücker Land benötigt, um weitere Geflüchtete unterzubringen.

Dies wird ab Dienstag in der Schöninger Mehrzweckhalle der Fall sein. „Bei einer Vereinsversammlung hat uns Bürgermeister Werner Peitz darüber informiert, dass auch die Schöninger Halle benötigt wird“, so der Vorsitzende des Heimatvereins Schöning, Leo Brink. Am Dienstag werden im Laufe des Tages 18 Personen erwartet. Auch in Schöning werden dann ausschließlich Frauen und Kinder untergebracht.