Flüchtlings-Bürokratie empört OWL-Landräte

Vom 1. Juni an sollen ukrainische Flüchtlinge nicht mehr Unterhalt nach dem Asylleistungssystem von den Kommunen erhalten, sondern in das für sie bessere Hartz-IV-System der Jobcenter übergeleitet werden. Doch dieser Wechsel droht nach Einschätzung von OWL-Landräten an bürokratischen Auflagen zu scheitern.

Der Grund: Die Jobcenter seien angewiesen, bestimmte Bescheinigungen nur zu akzeptieren, wenn sie auf Spezialpapier der Bundesdruckerei ausgefüllt werden. „Das ist Material für die Heute-Show habe ich gedacht, als ich das gelesen habe“, heißt es in einer Stellungnahme des Gütersloher Landrats Sven-Georg Adenauer (CDU), der sich als Sprecher aller OWL-Kreise und der kreisfreien Stadt Bielefeld äußert. Er spricht von „einer beinahe unfassbaren Bürokratie“.

Vordruck D3 der Aufenthaltsverordnung

Zur Antragstellung in den Jobcentern muss eine sogenannte Fiktionsbescheinigung vorgelegt werden, die den legalen Aufenthalt bestätigt. Laut Weisung der Bundesagentur für Arbeit sollen die Bescheinigungen, die die örtlichen Ausländerbehörden bereits erstellt haben, aber nicht anerkannt werden, heißt es in Adenauers Mitteilung weiter. Sie entsprächen nicht dem Vordruck D3 der Aufenthaltsverordnung. „Die Ausländerbehörden von Städten und Kreisen machen seit Wochen Extraschichten, um die Flüchtlinge aus der Ukraine an den sogenannten PIK-Stationen zu registrieren und die Fiktionsbescheinigungen auszustellen. Und jetzt soll das, was wir ausgestellt haben, nicht reichen? Das kann nicht sein“, empört sich der Landrat weiter.

Arbeit doppelt machen?

Sollte es bei der Weisung der Bundesagentur bleiben, können nur diejenigen zum Jobcenter wechseln, die eine Fiktionsbescheinigung auf dem Vordruck D 3 der Bundesdruckerei haben. „Selbst wenn sie wollte, wird der Bundesdruckerei es kaum gelingen, diesen Vordruck rechtzeitig in großer Stückzahl in der ganzen Bundesrepublik zu verteilen“, so Adenauer. „Abgesehen davon weigere ich mich, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit zwei Mal machen sollen.“

Laut Adenauer ist bereits aus zahlreichen Rat- und Kreishäusern Protest gegenüber der Bundesregierung geäußert worden. Auch der Landkreistag habe sich bei den zuständigen Ministerien gemeldet und auf eine Streichung der Weisung gedrängt.