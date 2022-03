Flüchtlingsfonds ist aufgebraucht

Bielefeld

Mit dem Startgeld in Höhe von 100 Euro leistet die Stiftung Solidarität eine wichtige Erste Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Doch die Stiftung ist jetzt selbst in der Bredouille: „Spätestens an diesem Freitag haben wir kein Geld mehr im Flüchtlingsfonds“, sagt Vorstandsvorsitzender Franz Schaible.

Von Kerstin Sewöster