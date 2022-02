Flüchtlingsheim mit Fragezeichen

Die Stadt Halle will eigentlich sehr zügig ein neues Flüchtlingsheim für knapp 1,8 Millionen Euro bauen, um „vor der Lage“ zu bleiben. Doch der noch ungeklärte naturschutzfachliche Status des ins Auge gefassten städtischen könnte zum Problem für die Pläne werden.

Stadt Halle will zügig Unterkunft für 44 Personen im Gewerbegebiet bauen - Aber Unklarheiten wegen Magerrasen

Für diese Planung einer Flüchtlingsunterkunft, die später in ein Mehrfamilienhaus umgebaut werden könnte, liegt bereits eine Baugenehmigung vor.Blick auf die städtische Fläche an der Kreuzung Gartnischer Weg/Große Heide, auf der die Flüchtlingsunterkunft schnell gebaut werden können. Ob der Boden beziehungsweise Rasen besonders schützenswert ist, ist unklar,

Angesichts deutlich steigender Zahlen bei den Flüchtlingen will die Stadt Halle vorbereitet sein und „vor der Lage sein“, wie es Bürgermeister Thomas Tappe im Haupt- und Finanzausschuss ausdrückte. Wie bereits kurz berichtet, will die Stadt deshalb eine neue Unterkunft für bis zu 44 Personen errichten, die etwa 1,78 Millionen Euro kosten würde. Grundsätzlich zeigten sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses aus allen Fraktionen mit dem Gedanken, dass ein Neubau die richtige Lösung sein könnte, einverstanden. Doch es gibt ein Problem: Der von der Verwaltung auserkorene Standort im Gewerbegebiet Große Heide in Gartnisch könnte möglicherweise gar nicht bebaubar sein, weil es sich um ein Biotop beziehungsweise eine Ausgleichsfläche handeln könnte.