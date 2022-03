Flüchtlingshilfe organisiert Hilfstransport

Die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe St. Johannes Baptist organisiert gemeinsam mit Lena Sarana Weber eine Hilfsaktion für Menschen aus der Ukraine. Die Hilfsgüter werden heute von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr im Begegnungszentrum „Komma“ an der Alten Spellerstraße 30 gesammelt. Auch am Samstag können dort in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr Sachspenden abgegeben werden.

Zwei Pfarrer fahren mit, Hubert Maus aus Brackwede ist dabei. Zwei bis drei Bullis und eventuell ein Lastwagen werden nach Przemyśl (Polen) gefahren. Die Hilfsgüter werden von der Caritas Ukraine und Lena Webers Schwager in die Ukraine geschafft und sofort verteilt.

Auf dem Rückweg werden Flüchtlinge aus der Ukraine mitgenommen. „Alle haben Papiere, die Unterlagen habe ich in Kopie schon an die Stadt Bielefeld geschickt. Wenn sie am Mittwoch ankommen, sind sie schon registriert“, sagt Lena Weber. Die gebürtige Ukrainerin hatte nach Kriegsausbruch ihre Eltern, ihre Schwester und deren beiden Söhne nach Deutschland geholt, die bei ihren Schwiegereltern, Anita und Friedel Wördemann untergekommen sind. „Es geht ums nackte Überleben“, sagt Lena Weber, die vergangenen Samstag bei der Mahnwache für den Frieden im Bürgerpark vor 500 Menschen berichtet hatte. „Sie werden zurückgehen und ihr Land wieder aufbauen.“

Die Flüchtlingshilfe hat in Zusammenarbeit mit Lena Weber eine Bedarfsliste erstellt. Nach Möglichkeit sollten haltbare Lebensmittel in Kartons gepackt und beschriftet werden. Gebraucht wird Mehl, Trockenhefe, Zucker, salz, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Margarine, Butter, Vollei in der Tetrapackung oder im Eimer, Wasser in Plastikflaschen oder Kanistern, Konserven (kein Glas), Fleisch und Fisch, Wurst (vakuumiert), trockene Kekse, Mandeln, Nüsse, Müsliriegel, Schokolade, Tee, Reis, Nudeln, Buchweizen, trockene Linsen und Bohnen oder in Dosen, Tütensuppen.

Gebraucht werden Schmerzmittel aller Art gegen Erkältung, Husten, Durchfall, Verbandsmaterial, neue Verbandskästen, Handdesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Binden, Tampons, FFP2-Masken, Klebeband.

Von Toilettenpapier über Papiertaschentücher, Küchenrollen, Seifenstücke, Zahnpasta und -bürsten, Deos, Plastik- oder Campingsgeschirr, kleine Schlafzelte, Batterien, LED-Campinglampen, Schlafsäcke ist alles willkommen.

Für Männer und Frauen werden Unterwäsche und Socken (neuwertig), Thermounterwäsche, Hosen, Oberteile, Jacken und Schuhe entgegen genommen.

Die Flüchtlingshilfe St. Johannes Baptist hat ein Spendenkonto eingerichtet, Stichwort „Ukraine SOS“, DE32 4785 3520 0016 0162 63, BIC: WELADED1WDB. Bei Bedarf kann eine Spendenquittung ausgestellt werden.