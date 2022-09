Flüchtlingskinder erleben in Bad Lippspringe Zusammenhalt

Kinder aus der Ukraine haben an einem Ferienlager der Pfarrjugend Bad Lippspringe teilgenommen.

Einmal in der Woche findet im Forum der katholischen Kirchengemeinde das Café Forum für Geflüchtete statt. Neben Austausch und Gesprächen ist es ein schönes Miteinander. Die Initiatoren des Cafés hatten die Idee, auch den geflüchteten Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme an dem Ferienlager der Pfarrjugend zu ermöglichen.

Pastor Georg Kersting war die Teilnahme der Kinder sehr wichtig, und er hatte sofort finanzielle Unterstützung aus der Gemeinde St. Martin und der Gemeinde St. Marien zugesichert. Zusätzlich war ein Antrag zur Finanzierung aus dem Flüchtlingsfonds des Bistums gestellt worden. Mit dieser gesicherten Finanzierung konnten dann sechs Kinder aus der Ukraine in die 14-tägige Ferienfreizeit mit der Pfarrjugend starten.

Für alle Beteiligten – sowohl die Leiter als auch für alle teilnehmenden Kinder – eine neue Erfahrung. Die sprachliche Verständigung war trotz anfänglicher Bedenken kein Problem. Schon die Rückmeldungen nach den ersten Tagen aus dem Lager bestätigten, dass die Kinder viel Spaß an Sport und Spiel und vor allem an dem Erleben von Gemeinschaft hatten.

„Am letzten Abend unseres Lagers kamen die ukrainischen Kinder zu mir und bedankten sich weinend dafür, dass wir sie zwei Wochen lang vergessen lassen haben, was in ihrer Heimat gerade passiert und für den Spaß den sie hatten. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen“, so Lukas Hüttmann von der Pfarrjugend. Das Leitungsteam der Pfarrjugend hatte die Teilnahme der Kinder sofort unterstützt. Nun sind alle mit vielen neuen Erfahrungen von gelebter Gemeinschaft und Integration aus dem Lager zurück. Nach der langen Coronapause eine stärkende und wichtige Erfahrung.

Wer Interesse hat, das Café Forum ehrenamtlich zu unterstützen, kann freitags zwischen 16 und 18 Uhr ins Forum Maria Mater, Sachsenstraße 14, kommen.