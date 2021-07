Flüchtlingskinder knüpfen Kontakte

Mehr als 30 Teilnehmer aus unterschiedlichen Kulturen sind in Stukenbrock-Senne zusammen gekommen, um zu den Emsquellen zu wandern. „Es ist mir sehr wichtig, dass die Menschen in den Ferien etwas gemeinsam in der neuen Heimat unternehmen können“, sagt Giesela Hörster. Kinder und Erwachsene freuen sich sichtlich über die langersehnte Abwechslung in Corona-Zeiten.

