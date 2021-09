Flüge ab Paderborn/Lippstadt ins türkische Izmir

Büren

Das Angebot am Airport Paderborn/Lippstadt soll in den Sommerferien 2022 um ein weiteres Ziel wachsen. Wie der Flughafen mitteilt, will die türkische Corendon Airlines vom 25. Juni 2022 zwei Mal pro Woche in Büren abheben und das türkische Izmir ansteuern.