Flüge nach Griechenland

Zu den Herbstferien in NRW kann der Flughafen Paderborn/Lippstadt ein erweitertes Angebot in sonnige Gefilde im Oktober präsentieren. Dabei geht es um jeweils drei zusätzliche Flüge nach Rhodos sowie nach Heraklion/Kreta in Griechenland.

Die Smartwings werde in Kooperation mit namhaften Reiseveranstaltern die Insel Rhodos am 9., 16. und 23. Oktober mit einer Boeing 737-800, die über 189 Sitzplätze verfügt, ansteuern. Zudem bietet dieser Partner Heraklion/Kreta mit dem gleichen Flugzeugtyp am 10., 17. und 24. Oktober an.

„Die Sommerferien 2021 sind mit mehr als 35.000 Fluggästen bereits sehr gut gelaufen. Nun freuen wir uns über dieses zusätzliche Angebot, das Urlauberinnen und Urlaubern ausgezeichnete Möglichkeiten für einen entspannten Urlaub in der Sonne gibt“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.