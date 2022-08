Flughafen Paderborn/Lippstadt fliegt auf Innovationen

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt will sich, wie mehrfach berichtet, in den kommenden Jahren zu einem Innovationszentrum für nachhaltige Luft- und Raumfahrt-Technologien entwickeln. Die Kernthemen und Ziele der Planungen wurden nun den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus der Stadt Büren vorgestellt.

Luft- und Raumfahrt: Pläne für nachhaltiges Zentrum in Bürener Ausschuss vorgestellt

Sprachen in Büren über den Innovationsflughafen (von links): Kreisrechtsdirektorin Angie Reeh, Michael Kubat, Airport-Geschäftsführer Roland Hüser, Geschäftsführer der Heggemann AG Dr. Christian Howe, Ausschussvorsitzender Daniel Engels und Prof. Dr. René Fahr, Vizepräsident der Universität Paderborn.

Das, was Roland Hüser (Geschäftsführer des Flughafens Paderborn/Lippstadt), Angie Reeh (Kreisrechtsdirektorin beim Kreis Paderborn), Prof. Dr. René Fahr (Vizepräsident für Wissens- und Technologietransfer der Universität Paderborn) sowie Dr. Christian Howe (Vorstandsvorsitzender der Heggemann AG) zu berichten hatten, lässt sich einer Mitteilung der Stadt Büren zufolge, so zusammenfassen: Am Standort Flughafen sollen eine vernetzte Hochschullandschaft, Spitzenforschung und eine vitale Industrie zusammengeführt werden. Und das bekanntlich mit kräftiger Unterstützung vom Land, das die beiden Projekte „Digital Aerospace Factory“ und „FastGate“ mit insgesamt mehr als fünf Millionen Euro fördert.

Die mit dem „Innovationsflughafen PAD“ verbundenen Ambitionen seien groß und die Resonanz bis dato eine Bestätigung für die Projektinitiatoren: Durch die intensive Zusammenarbeit zwischen mittlerweile 45 Unternehmen und weiteren namhaften Forschungseinrichtungen sollen neue Technologien erschlossen, soll die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gestärkt und der heimische Flughafen weiter vorangebracht werden.

Vielversprechendes Innovationsprojekt „FastGate“

„Das Interesse aus der heimischen Wirtschaft hat uns begeistert. Über weitere Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft freuen wir uns natürlich sehr“, sagt Angie Reeh stellvertretend für das Projektteam.

Als Beispiel für den flughafenorientierten Nutzen dient das bereits erwähnte Innovationsprojekt „FastGate“. Bei diesem Ansatz sollen durch die Automatisierung von Fluggastbrücken und die Nutzung von grünen Antriebssystemen am Fahrwerk von Verkehrsflugzeugen neuartige Prozesse und Abläufe an Verkehrsflughäfen ermöglicht werden.

Eines der Partnerunternehmen ist Heggemann AG, „ein Impulsgeber“. Das im angrenzenden Gewerbepark am Flughafen ansässige Unternehmen wird mit seinem Förderprojekt „Digital Aerospace Factory“ neue Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung bei industriellen Produktionsprozessen in mittelständischen Luftfahrt-Zulieferbetrieben erforschen und erproben.

Vorträge stoßen auf breite Zustimmung

Die vier Referenten seien im Ausschuss in Büren ausschließlich auf offene Ohren gestoßen, schreibt die Stadt. „Wir suchen die Bühne für den Dialog mit Wirtschaft und Politik. In Büren haben wir diese im Ausschuss in einem konstruktiven Austausch für unser Innovationsvorhaben einsetzen können“, lautet das Fazit von René Fahr.

Auch der Ausschussvorsitzende Daniel Engels und Michael Kubat von der städtischen Wirtschaftsförderung zogen zufrieden Bilanz. „Der Standort Flughafen auf Bürener Stadtgebiet ist ein Aushängeschild unseres überregionalen Infrastrukturangebots. Wir stehen als Partner allen Initiativen zur Stärkung des Heimathafens offen und positiv gegenüber“, sagte Engels.