Flugsicherungskosten: Rund 900.000 Euro Bundesmittel sind geflossen

Büren/Paderborn

Diese Nachricht ist in Büren-Ahden mit „großer Freude“ aufgenommen worden: Ein Großteil der zugesagten Bundesmittel zur Übernahme von Flugsicherungskosten seien jetzt eingetroffen, wie der Flughafen Paderborn/Lippstadt am Mittwochvormittag mitteilte. Er bekomme für das Jahr 2021 insgesamt rund 900.000 Euro. Damit werde „die bisherige Ungleichbehandlung von Verkehrsflughäfen in Deutschland beseitigt“.

