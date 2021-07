Flut-Katastrophe: So helfen Bielefelder

Bielefeld

Eine Woche nach Beginn der Hochwasserkatastrophe in der Eifel sind die Betroffenen und Helfer mit ihren Kräften am Ende. Gleichzeitig hat eine riesengroße Hilfs- und Spendenbereitschaft in ganz Deutschland eingesetzt. Die regionalen Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW haben bereits sprichwörtlich selbst mit angepackt. Darüber hinaus helfen viele Bielefelder – mit kleinen und großen Aktionen.

Von André Best