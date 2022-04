Flutmuldenbrücke in Bad Oeynhausen bereits ab Montag, 11. April, in beiden Richtungen gesperrt

Bad Oeynhausen

Die zum Start des Neubaus der Flutmuldenbrücke erforderliche Vollsperrung der Eidinghausener Straße beginnt bereits am Montag, 11. April. „Wir müssen die Sperrung um eine Woche vorziehen, da bis zum geplanten Baubeginn am Dienstag, 19. April, noch einige Voruntersuchungen nötig sind“, sagte Sven Johanning, Sprecher der zuständigen Regionalniederlassung OWL des Landesbetriebes Straßen NRW, am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Malte Samtenschnieder