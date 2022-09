„Foodtruck“ wird sesshaft

Ferdinand Wurms eröffnet nach dem Barbecue-Restaurant in Schloß Holte-Stukenbrock weitere „Beef Fellas“ in Augustdorf und Hövelhof

Schloß Holte-Stukenbrock

Um vom Saisonbetrieb im Imbiss des Safarilands Stukenbrock unabhängiger zu sein, hat Ferdinand Wurms (39) im Jahr 2016 „Beef Fellas“ gegründet. Konzipiert war das Unternehmen als Foodtruck. Eine Kooperation mit einem Konzertveranstalter war bereits in trockenen Tüchern, als die Corona-Pandemie kam. Der Foodtruck wurde 2020 zum Foodgarden an der Bahnhofstraße. „Ich bin seit ein paar Jahren auf der Suche nach einem festen Restaurant“, sagt Ferdinand Wurms. Anfang dieses Jahres wurde er fündig, Mitte Juni hat er „Beef Fellas“ an der Holter Straße 248 eröffnet.

Von Monika Schönfeld