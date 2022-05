Fools Garden haben sichtlich Spaß

Hövelhof-Espeln

„Es sind deutlich mehr Besucher als bei der Premiere im Jahr 2019, und das, obwohl es am Nachmittag einen Regenschauer gab und die Temperaturen auch nicht so richtig toll sind. Aber wir sind rundherum zufrieden“, waren sich Jörg Weikmann und Martin Hegemann vom veranstaltenden Verein Leben in Espeln angesichts von rund 1200 Besuchern schnell einig. Zuschauermagnet des Abends war bei freiem Eintritt die Band „Fools Garden“, die sichtlich großen Spaß an ihrem Auftritt hatte.

Von Axel Langer