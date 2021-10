Fools Garden sollen 2022 in Espeln spielen

Hövelhof-Espeln

Nachdem die Jahreshauptversammlung des Vereins „Leben in Espeln“ 2020 coronabedingt ausfallen musste, konnte Vorsitzender Mike Leuschner in diesem Jahr wieder Mitglieder im Bürgerhaus begrüßen. In seinem Geschäftsbericht machte er deutlich, dass auch der Verein unter der Corona-Pandemie zu leiden hatte, besonders in Form von Einnahmeverlusten durch stark zurückgegangene Vermietungen des Bürgerhauses.