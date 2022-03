„Footlose“ feiert Premiere in Enger

300 Besucher in der Aula des Widukind-Gymnasiums

Enger

Mit dem Musical-Kracher „Footloose“ hat das Ensemble der Musicalschule Hans & Alice am Wochenende in zwei gelungenen Aufführungen in der Aula des Widukind-Gymnasiums etwa 300 Besucher begeistert.

Von Daniela Dembert