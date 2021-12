Fördergelder für die Bücherei Schlangen

Volksbank spendiert 70 Tonies – „Kleine Raupe Nimmersatt“ in Braille-Schrift

Schlangen

Gute Nachrichten für die Gemeindebücherei Schlangen: Der deutsche Bibliotheksverband hat der Einrichtung eine Förderung in Höhe von 2408 Euro zukommen lassen. Das Geld soll konkret in die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und in die weitere Digitalisierung der Bücherei investiert werden. Die Förderquote der beantragten Summe liegt bei immerhin 80 Prozent.

Von Klaus Karenfeld