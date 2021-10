Fördergelder für Raumluftgeräte bewilligt

Bescheid an Steinheims Bürgermeister übergeben – Einbau der Anlagen in den Schulen und Kitas soll im Frühjahr starten

Es ist erklärtes Ziel der scheidenden Bundesregierung, Corona-bedingte Schließungen der Einrichtungen zu vermeiden. Der Einbau der Raumluftgeräte ist gleichzeitig eine nachhaltige Investition in die Zukunft des Schulstandortes Steinheim. „Das Prinzip Nachhaltigkeit ist uns wichtig,“ so der Bürgermeister zum Sinn der Anlagen. Torke wies besonders auf die frühe Einbindung der Ratsfraktionen sowie die gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik hin. Ohne sie wäre die Umsetzung in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen. „Die Steinheimer haben wieder einmal bewiesen, dass Hand in Hand alles besser klappt.“