Förderschüler und Azubis forsten auf

Auf einem Hektar im Bielefelder Süden zwischen Haarnadelkurve und der Osningstraße entsteht ein so genannter Schulwald, der deshalb so bezeichnet wird, weil die Sparkasse als Ideengeber der Aufforstung zwei ihrer Förderbereiche hier in die Tat umsetzt: Bildung und Nachhaltigkeit, erklärte Jennifer Erdmann vom Vorstand des Geldinstituts vor Ort. „Mit der Idee des Schulwaldes können wir beide Ziele optimal miteinander verbinden und die nächste Generation an das Thema Klimaschutz heranführen“, sagte sie. Das nötige Geld dafür kam durch Kunden zusammen, die Geld nachhaltig investierten; die Sparkasse versprach ihrerseits, pro tausend Euro Anlagebetrag jeweils einen Baum zu pflanzen.

