Förderverein bekommt neuen Namen

„Förderverein Industriemuseum Schloß Holte-Stukenbrock“ lautet der eingetragene Name des Vereins. Der wird sich in Zukunft ändern. „Die Umbenennung des Vereins ist notwendig, da die in der Satzung ausgewiesenen Ziele in der Form heute nicht realisierbar sind“, teilte der Vorsitzende Friedrich Dransfeld auf der Jahreshauptversammlung im Forum am Altenkamp mit.

In der Satzung ausgewiesene Ziele nicht realisierbar – Vorstand um Friedrich Dransfeld in den Ämtern bestätigt

Denn der Schwerpunkt des Vereins hat sich in Richtung Aufarbeitung und Präsentation der örtlichen sowie regionalen Geschichte verlagert. Der Vorstand hatte bereits eigene Ideen für die Umbenennung entwickelt, doch aus der Versammlung kam der Vorschlag, die Mitglieder bei dieser Frage mit einzubeziehen. Das wurde auch einstimmig beschlossen, so dass ein entsprechendes Anschreiben an die derzeit 124 Mitglieder herausgegeben wird. Unter der Firmierung „Archivgruppe“ tagt eine Runde regelmäßig einmal im Monat, mittwochs um 10 Uhr.

Ein weiterer Schwerpunkt der Versammlung war der vom Vorstand vorgestellte Diskussionsbeitrag, der zeitnah bei Bürgermeister Hubert Erichlandwehr eingereicht werden soll. Das Thema: Bei der geplanten Rathauserweiterung sollen Räumlichkeiten für die Präsentation der Exponate und Dokumente der Stadtgeschichte, Schwerpunkt Holter Eisenhütte, für ein Depot und für das Stadtarchiv geschaffen werden. In dem Beitrag sollen besonders die aktuellen Entwicklungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt werden, unter anderem die jetzt 14 und bald 16 Holter Info-Stelen mit den digitalen Möglichkeiten der QR-Codes und den besonderen Chancen, die ein zentraler Standort am oder im Rathaus bietet – für die Schulen und den gesamten Bereich der Stadt.

Zwei weitere Stelen werden noch in diesem Jahr in Kooperation mit Carl Philipp Tenge-Rietberg am Schloss und an der Holter Eisenhütte erstellt. Bereits fertig sind drei Flyer, die bei der Versammlung an die Mitglieder verteilt wurden: über das Holter Schloß, die Holter Eisenhütte sowie den Holter Schlosskrug und die Poststelle. Hingewiesen wurde bereits auf die Ausstellung zum Jubiläumsjahr 200 Jahre Tenge-Rietberg mit dem Titel „Die Tenges in Schloß Holte“, die am Sonntag, 18. September, im Kulturforum eröffnet wird.

Bei den Wahlen, die Corona-bedingt erstmals seit 2019 wieder stattfinden konnten, wurde der geschäftsführende Vorstand mit Friedrich Dransfeld (Vorsitzender), Günter Potthoff (stellvertretender Vorsitzender), Frank Wulfmeyer (Kassierer) und Roswitha Irmer (Schriftführerin) einstimmig in seinen Ämtern bestätigt.

Die Zahl der Beisitzer wurde auf fünf erweitert, neu dabei sind als Mitglieder der Archivgruppe Ulla Lehmann und Erna Dransfeld. Weitere Beisitzer sind Axel Dingenotto, Marita Knoke-Seydel und Heiner Rasche-Schürmann. Kassenprüfer für die Geschäftsjahre 2022 bis 2023 sind Gottfried Kleines und Aloys Hasken.