Form- und Farbenspiel in Alt-Vlotho

Vlothoer und Herforder Künstler präsentieren am 3. und 4. September Sonderausstellung im Heimatmuseum

Vlotho

Mit einem Feuerwerk aus Farben und Formen verabschiedet der Heimatverein an diesem Wochenende den Museumssommer in der Kulturfabrik. Mitglieder des Herforder Künstlerforums und Vlothoer Künstler werden dann am 3. und 4. September jeweils von 11 bis 17 Uhr eine Sonderausstellung mit einer Auswahl ihrer Werke im Heimatmuseum zeigen.

Von Joachim Burek