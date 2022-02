Förster: „Der Wald braucht jeden Baum!“

Familienmitglieder und Mitarbeiter des Betriebes Pahmeyer in Werther haben am Wochenende 900 Setzlinge im Teutoburger Wald gepflanzt. Förster Johannes-Otto Lübke hat die Aktion gelobt und fachlich begleitet.

„So ein Engagement ist super und äußerst sinnvoll, denn wir brauchen produktive Wälder. Ich freue mich, dass so viele Menschen daran mitwirken möchten“, sagt Förster Johannes-Otto Lübke, der am sonnigen Samstag gerne auf den Teuto-Kamm oberhalb des Hauses Ascheloh gekommen ist, um die jüngste Aufforstungsaktion der Firma Pahmeyer fachmännisch zu begleiten. Eine Aktion, die den Beteiligten spürbar Freude bereitet und wirklich am Herzen zu liegen scheint. „Wir kommen ja aus der Landwirtschaft und sind von einem intakten Klima abhängig. Das Thema Nachhaltigkeit und der Schutz der Umwelt spielt bei uns deshalb eine große Rolle“, sagt Marion Pahmeyer, die sich vor Ort von der tatkräftigen Unterstützung begeistert zeigt.