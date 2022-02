„Fortuna – Was ist Glück“ steht als zentrale Frage in diesem Jahr im Fokus der beliebten Veranstaltungsreihe „Via Nova Kunstfest Corvey“. Weltstars wie der Schauspieler Klaus Maria Brandauer werden dazu erwartet.

Zuletzt las Brandauer vor zwei Jahren in Corvey aus William Faulkners „Der Bär“. Das Kunstfest ist mit dem Jubiläum des vor acht Jahren zum UNESCO-Welterbes ernannten Ortes Corvey verbunden. Denn vor genau 1200 Jahren wurde das Kloster Corvey gegründet. „Das Jubiläum ist ein europäisches Ereignis von großer Bedeutung – weit über Westfalen, Norddeutschland und Deutschland hinaus“, so Sprecherin Cornelia Jentzsch. Mit einem besonderen Programm möchte die künstlerische Leiterin Brigitte Labs-Ehlert dieses 1200-jährige Gründungsjubiläum Corveys würdigen. Stichwortgeber ist einer der bedeutendsten Texte der Antike aus der Corveyer Bibliothek: Boethius‘ Trost der Philosophie. Der hierzu im Corveyer Skriptorium verfasste Kommentar vom Corveyer Abt Bovo II. markiere einen Höhepunkt der karolingischen Kultur und fragt: „Fortuna - Was ist Glück?“.

Das Programm bezieht sich auf die ursprüngliche Bedeutung von Trost und Tröstung, die auf Orientierung und Handlung zielt. „Der kulturelle, geistige und ästhetische Reichtum dieses einzigartigen Denkraums wird sichtbar gemacht und mit Fragestellungen von heute aktualisiert“, so Jentzsch. Das Kunstfest Corvey 2022 stellt Verbindungen von alten zu neuen Texten in Lesungen, Musik, Gesprächen und Inszenierungen her, die den Trost der Welt und die Freude sowie Schönheit in der Welt aufgreifen.

„Wir erwarten unter anderem die Schauspieler und Musiker Klaus Maria Brandauer, John Burnside, Capella Gabetta, Martina Gedeck, Fritzi Haberland, Sebastian Koch, Wolfram Koch, Sir András Schiff, Christina Pluhar und L’Arpeggiata.“

Mehrere Uraufführungen seien in der Zeit vom 26. August bis zum 25. September vorgesehen. Exkursionen würden zu den von Corveyer Mönchen besetzten ­Klöstern Bursfelde, Lippoldsberg und Marienmünster unternommen. Im Mai 2022 erscheint das Programmheft. Die Veranstaltungen folgen den historisch prägenden Einflüssen aus Irland und Frankreich.