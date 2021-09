Forum für Unternehmer im PZ

Das 15. Warburger Unternehmer-Forum in der Warburger Oktoberwoche gibt es im Pädagogischen Zentrum und auch online. Die Hansestadt Warburg und die Stadtwerke laden dazu für Samstag, 9. Oktober, ab 11 Uhr in das PZ am Wachtelpfad ein.

Diese Veranstaltung ist insbesondere an die Gewerbetreibenden, Leitenden in Institutionen und Unternehmen sowie an alle Beschäftigten mit Personalverantwortung gerichtet. Die ehemalige Spitzensportlerin Kathrin Krönig wird zum Thema „Erfolgreich in die Zukunft – oder was Sie bisher vermutlich vernachlässigt haben“ etwa eine halbe Stunde lang referieren.

„Als Unternehmer machen wir uns selbstverständlich Gedanken darüber, wie wir unsere Firmen in Zukunft erfolgreich aufstellen. Offensichtliche Aspekte sind Geschäftsmodell, Prozesse, neue Technologien. Traditionell weniger Aufmerksamkeit erhalten Aspekte, die sich mit der Organisationskultur und den Mitarbeitenden befassen.“ In ihrem Vortrag erläutert Psychologin und Unternehmerin Kathrin Krönig, warum sich das ändern wird und wie man diese Aspekte strategisch wirksam angeht.

Kathrin Krönig ist Organisations-Psychologin und Geschäftsführerin von Intao. Das E-Learning-Startup forscht seit 2017 an der Frage, wie moderne Führung aussieht und wie Organisationen in Zukunft erfolgreich sein werden. Als Coach von Geschäftsführern baut Kathrin Krönig Brücken zwischen alter und neuer Arbeitswelt. Ihre Spezialgebiete: Führung, Transformation und Lernkulturen.

„Wir haben mit Kathrin Krönig eine Referentin gewinnen können, die Zukunftsthemen besetzt und unternehmerisch voranbringt“, sagt Bürgermeister Tobis Scherf. Das Forum wird erstmalig per Livestream über MS Teams zu sehen sein. In diesem Fall werden die Zugangsdaten zugesandt. Im PZ gilt die 3G-Regel. Ein Nachweis der Gäste wird vor Beginn der Veranstaltung kontrolliert.