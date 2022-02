Frackophoniker setzen musikalische Arbeit fort

Zuerst waren originale Notensätze rar, aber nachdem einige qualifizierte Editionen erschienen waren, erweiterte sich auch der Liedbestand der Frackophoniker. Der begabte und langjährige Pianist Ludwig Ebert hat zudem viele Stücke der Comedian Harmonists durch intensive Analyse nah am Original rekonstruieren können. Das hat die stilistische Vielfalt der Frackophoniker gefördert.

So war das Wirken der Gruppe über Jahre durch intensive Übungsarbeit, ein wachsendes Lied-Repertoire, viele Engagements und Konzerte gekennzeichnet. Dem Publikum sind die stimmungsvollen Liederabende in guter Erinnerung.

Leider verstarb im vergangenen Jahr der Frackophoniker-Pianist Ludwig Ebert. Er war eine tragende Säule des Ensembles. Seine Mitwirkung in musikalischen Dingen und seine außergewöhnliche Persönlichkeit wurden als Bereicherung empfunden. Der plötzliche Tod des Pianisten und die lange coronabedingte Pause brachten für die Gruppe einen erheblichen Einschnitt mit sich.

Diese Zäsur barg große Herausforderungen. Besonders die Suche nach einer Pianistin oder einem Pianisten, mit der oder dem die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt werden könnte, blieb nicht ganz einfach.

So sind die Frackophoniker sehr glücklich, mit Marina Solowjewa aus Fürstenberg eine außerordentlich kompetente und erfahrene Pianistin gefunden zu haben. Marina Solowjewa ist in der Region bekannt und beliebt als vielseitige Chorleiterin und Musikpädagogin. Ihre Qualifikationen umfassen die einer Konzertmeisterin, Diplommusikerin und Bundeschorleiterin. Sie teilt die Begeisterung der Sänger für die Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und mit ihr finden neue Ideen und Literatur Eingang in die Ensemblearbeit.

Auch in der neuen Zusammensetzung ist die Gruppe sehr zuversichtlich, weiterhin mit Freude und Elan an Quantität und Qualität der Präsentation arbeiten und einen hohen Standard bei der Darbietung erreichen zu können. Es soll nach wie vor großer Wert auf stilistisch angemessene Rahmenbedingungen für Musik der 1920/1930er Jahre gelegt werden. Die Frackophoniker stehen für Livemusik – mit Hand und Stimme gemacht, von hohem Unterhaltungswert und in direktem Kontakt mit dem Publikum. In einigen Monaten werden die Frackophoniker bei Liederabenden wieder zu erleben sein. Kontakt: frackophoniker@t-online.de.