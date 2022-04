Fragestunde in hitziger Atmosphäre

Zunächst lauschen die Bürgerinnen und Bürger Stukenbrock-Sennes in der gut besuchten Schützenhalle aufmerksam den Ausführungen von Hartmut Lüdeling. In der anschließenden Fragestunde wird die Atmosphäre allerdings immer hitziger. Der Dorfentwickler vom Planungsbüro Arge, der am Mittwochabend seine Konzeptplanung Jägergrund vorstellt, und auch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr werden verbal teilweise hart angegangen.

Stellten am Mittwochabend in der Schützenhalle Stukenbrock-Senne die Konzeptplanung Jägergrund vor: Hartmut Lüdeling (von links), Silke Sykora und Hubert Erichlandwehr.

Die Ausführungen von Hartmut Lüdeling haben zwar Hand und Fuß, der Mann versteht seinen Job. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail. Den Unmut der Bürger bekommen Lüdeling und Erichlandwehr deutlich zu spüren, beide wissen sich aufgrund ihrer Redegewandtheit allerdings immer wieder aus der Umklammerung zu befreien. „Es ist nichts in Stein gemeißelt oder abschließend beschlossen. Es gibt keinen Bebauungsplan und auch keine Aufträge. Wir sind in einem Stadium, in dem wir reden, entwickeln, verändern und ins Gespräch kommen wollen“, schickt Erichlandwehr bereits in seinen einleitenden Worten voraus.