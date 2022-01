Frank Müller bleibt Vorsitzender

Diese konnte unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutzverordnung in der Gemeindehalle des Ortes abgehalten werden.

Sven Hilleke leitete die Neuwahlen des Vorstandes. Vorsitzender Frank Müller wurde wiedergewählt. Des Weiteren wurden auch sein Stellvertreter Volker Schulze und Kassierein Daniela Beverungen in ihren Ämtern bestätigt. Den Posten der zweiten Kassiererin bekleidet fortan Fabienne Strauch.

Dirigent wünscht sich aktive Beteiligung

Zur Schriftführerin wurde Jasmin Schiffer gewählt. Unterstützt wird sie von Lisa Eickmeier, die weiterhin als 2. Schriftführerin fungiert. Katharina Ludwig wurde erneut zur Jugendwartin gewählt. Dirigent Friedrich Schulze stellte sich ebenfalls zur Wiederwahl. Er gab zu verstehen, dass er sich im Gegenzug die aktive Beteiligung eines jeden Musikers wünsche.

Einstimmig beschlossen wurde von der Versammlung eine Beitragserhöhung.

Ehrung treuer Mitglieder

Auch in diesem Jahr konnten wieder einige Mitglieder des Musikvereins für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt werden.

Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielt Samira Hördemann die Ehrennadel. Reinhard Steffens wurde für 25 Jahre, Wolfgang Hamel für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft geehrt.

Kirsten Husberg-Poll (zehn Jahre), Michael und Maria Wieners (20 Jahre), Karl Heinz Hellmuth (40 Jahre) und Raphaela Orth (40 Jahre) konnten nicht an der Versammlung teilnehmen.

Kritik an Probenbeteiligung

Vorsitzender Frank Müller und Dirigent Friedrich Schulze ließen in ihren Berichten die vergangenen zwei Jahre Vereinsarbeit Revue passieren. Sie stellten einen Rückgang der Probenbeteiligung fest und appellierten an alle Mitglieder, ihre Einstellung zum Verein zu überdenken und gemeinsam aktiv das Vereinsleben mitzugestalten. „Denn nur so kann ein Verein bestehen und die Freude am Musizieren weitergetragen werden“, stellten die beiden übereinstimmend fest.

Schriftführerin Lisa Eickmeier berichtete von einem weiteren ruhigen Jahr in der Vereinsgeschichte, da viele Auftritte und Proben wegen Corona verschoben oder vollständig abgesagt werden mussten. Kassiererin Daniela Beverungen trug den Kassenbericht vor.

Frank Müller stellte den vorläufigen Terminplan vor. Welche Auftritte stattfinden, ist wegen Corona noch unklar. Friedrich Schulze gab einen Ausblick auf das Konzert 2022. Es ist als Frühschoppen geplant.