Frank Segin sieht sich als Kümmerer

Frank Segin wird in den nächsten zwei Jahren ein Klimaschutzkonzept für die Stadt erstellen, um so für Bad Wünnenberg eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, teilt die Stadt mit. Das Klimaschutzkonzept soll aufzeigen, welche Potenziale zur Senkung von Treibhausgasen bestehen und legt Ziele und Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgase fest. Als Grundlage dafür dient der Abschlussbericht der Fokusberatung, der Mitte Januar der Stadt übergeben worden ist. Das Klimaschutzmanagement soll die vorhandenen Einzelaktivitäten und Potenziale aus dem Stadtgebiet bündeln. Segin möchte als „Kümmerer“ für das Themenfeld Klima, Natur, Energie und Umwelt fungieren. „Ich sehe mich als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bevölkerung und bin Ansprechpartner für Akteurinnen und Akteure und auch Bürgerinnen und Bürger“, so Segin.

Das Thema Klima sei ein sehr komplexes und erstrecke sich nicht nur auf den Klimaschutz, sondern auch auf die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels sowie den Katastrophenschutz. „Daher haben wir bewusst die Stabstelle Klima N.E.U eingeführt“, so Segin. Die drei Buchstaben stünden dabei für Natur, Energie und Umwelt. Die Vernetzung und Beteiligung der Menschen vor Ort liegt Segin am Herzen. „Wir müssen gemeinsam arbeiten und so nachhaltig eine l(i)ebenswerte Umwelt für uns gestalten“, so der gebürtige Westfale. Bevor Segin seine Arbeit in der Kurstadt aufnahm, setzte er zuvor bereits ein Klimaschutzkonzept im Kreis Nienburg-Weser um, ist Mitbegründer des Vereins Klimaschutzagentur Mittelweser und Dozent in verschiedenen Schulungsmaßnahmen.