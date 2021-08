Franz-Josef Bode feiert Jubiläum

Vor 30 Jahren, am 1. September 1991, empfing Dr. Franz-Josef Bode im Hohen Dom zu Paderborn die Bischofsweihe. Er war zunächst Weihbischof in Paderborn und übernahm 1995 die Leitung des Paderborner Nachbarbistums Osnabrück, so dass er im vergangen Jahr sein 25-jähriges Jubiläum als Bischof von Osnabrück begehen konnte.

Erzbischof Hans-Josef Becker überbringt dem aus Etteln stammenden 70-jährigen Geistlichen persönlich seine Glück- und Segenswünsche zum Bischofsweihejubiläum: Der Paderborner Erzbischof nimmt am 5. September am Festgottesdienst im Osnabrücker Dom teil. Als Vertreter des Paderborner Metropolitankapitels gratuliert auch Dompropst Monsignore Joachim Göbel Bischof Dr. Franz-Josef Bode, der Ehrendomherr am Hohen Dom zu Paderborn ist, zum Weihejubiläum.

„Ich danke Gott für Deine priesterliche und bischöfliche Berufung, die in Deinem Heimatdorf Etteln begann und die in Deinem Wappenspruch zeugnishaft und universal zum Ausdruck kommt: ‚Gott ist größer als unser Herz.‘“, schreibt Erzbischof Becker in seinem Brief an Bischof Dr. Franz-Josef Bode. Der Paderborner Erzbischof hatte Bischof Bode zu dessen 25-jährigen Ortsjubiläum als Bischof von Osnabrück als „zuverlässigen und leidenschaftlichen Hirten“ gewürdigt.