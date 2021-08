Franziska Heinrich wird 100 Jahre alt

Ihren 100. Geburtstag feiert heute Franziska Heinrich im Caritas-Seniorenzentrum Clemens-August-von-Galen-Haus in Delbrück, wo die Jubilarin seit rund einem Jahr lebt. Anlässlich ihres Ehrentages findet ein kleiner Empfang im Haus ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter in Delbrück statt. Neben Sohn Wolfgang und Tochter Karin sowie den Schwiegerkindern und Enkeln, die sie regelmäßig besuchen, kommen weitere Gäste aus Delbrück und aus dem Marsberger Ortsteil Meerhof.

Hier hat Franziska Heinrich die meisten Jahres ihres Lebens in ihrem Elternhaus verbracht, wo sie 1921 als jüngstes von sechs Kindern zur Welt kam. Als sie drei Jahre alt war, starb ihre Mutter. Dankbar erinnert sich die jetzt 100-Jährige an den Zusammenhalt in der Familie, insbesondere in schwierigeren Zeiten.