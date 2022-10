Franziskanische Werte im Mittelpunkt

Den Auftakt hat Schwester M. Lucia Liebenau, Novizin der Franziskanerinnen Salzkotten und studierte Geowissenschaftlerin, mit einem Vortrag zum Thema „Die schöpferische Kraft der Erde – Wie Vulkane das Angesicht der Welt gestalten“ gemacht.

Um die „Perspektive der Gewaltfreiheit“ geht es am Mittwoch, 19. Oktober. „Von Gandhi lernen in gefährlichen Zeiten. Ein Beitrag in der Suche nach Auswegen im Ukraine-Krieg“ ist der Abend überschrieben, an dem die Referenten, Apl. Prof. Dr. theol. Thomas Nauerth (Bielefeld) vom Internationalen Versöhnungsbund und Klaus Hagedorn (Oldenburg), Geistlicher Beirat in der Deutschen Sektion von pax christi, mit den Gästen ins Gespräch kommen möchten.

Ghandis Religiosität

Die beiden Herausgeber des Buches „Gandhi als Glaubender. Eine indisch-christliche Sichtweise“ von George Pattery SJ stellen die Grundimpulse und Grundhaltungen Gandhis dar und sagen, dass der Schlüssel zum Verständnis Gandhis gerade in seiner Religiosität liege. Beim Themenabend am Mittwoch, 9. November, stellt Pastor Frank Wecker, katholischer Theologe, Klinikseelsorger und Logotherapeut, die Friedensethik von Viktor E. Frankl vor. Frankl ist Begründer der Logotherapie. Eines seiner bekanntesten Werke ist das im Jahr 1946 erschienene Buch „… trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“, in dem er seine Erlebnisse und Erfahrungen in vier verschiedenen Konzentrationslagern während der Nazi-Zeit schildert.

Die „Klimakrise und die Antwort der Bildung“ sind das Thema beim abschließenden Abend dieser Reihe am Mittwoch, 23. November. Referent Stefan Rostock ist bei der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch Teamleiter Bildung für nachhaltige Entwicklung. Er wird über wirksame Bildung für Nachhaltigkeit, das Unesco-Programm „BNE2030“ und das Engagement mit dem Handabdruck sprechen. Dieser erfasst im Gegensatz zum „Fußabdruck“ die positiven, strukturverändernden Handlungsoptionen beim Klimaschutz.

Alle Themenabende beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Oratorium im Geistlichen Zentrum Franziskus, Mutterhaus der Franziskanerinnen Salzkotten. Der Zugang erfolgt über die hintere Klosterpforte am Habringhauser Weg. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.