Frau (46) seit Montag vermisst

Polizei bittet nach Suchaktionen in Börninghausen am Montag und Dienstag um Mithilfe der Bevölkerung

Es besteht die Vermutung, dass sie sich fußläufig in einem der angrenzenden sowie weitläufigen Waldbereiche rund um Börninghausen aufhält und in hilfloser Lage befindet. Den bisherigen Erkenntnissen nach wurde die Vermisste letztmalig zu Fuß unterwegs im Bereich Siekerstraße in Richtung Eggetaler Straße gesehen. Hier verliert sich ihre Spur, und es gibt keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich die Frau aufhält, wie die Polizei mitteilt. Da die bisher umfangreiche Suche nicht zu ihrer Auffindung führte, bitten die Beamten nun die Bevölkerung um Mithilfe. „Wir erhoffen uns dadurch neue Ansatzpunkte, was den Aufenthaltsort der Vermissten anbelangt“, hieß es seitens der Pressestelle auf Nachfrage dieser Zeitung.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der 46-jährigen Katrin S. geben? Foto: privat

Erkenntnissen nach begeht die 46-Jährige täglich die umliegenden Wälder. Hierauf konzentrierten sich die bisherigen Maßnahmen. Am Montag gab es erste Suchmaßnahmen mit Einsatzkräften der Polizei Minden-Lübbecke, Herford und einem Mantrailer-Suchhund aus Selm. Unterstützung gab es seitens der Feuerwehr Preußisch Oldendorf, die mehrere Suchteams bildete. In der Nacht musste die Suche nach Angaben der Polizei ergebnislos unterbrochen werden.

Auch Polizeihubschrauber wurde eingesetzt

Am Dienstag wurde neben den hiesigen Einsatzkräften auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zudem unterstützte ein 50-köpfiges Team der Rettungshundestaffel OWL der Johanniter mit acht Suchhunden und drei Quads die Aktion. Der Einsatz wurde gegen 22 Uhr erfolglos abgebrochen.

Nun setzen die Ermittler bei der Suche nach der 46-jährigen Katrin S. auf die Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter Telefon 0571/8866-0 oder Notruf 110 von der Polizei in Minden entgegen genommen.

Fotos und eine Beschreibung der vermissten Frau finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW. Dort weisen die Beamten darauf hin, dass eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne. Beschrieben wird die vermisste blonde Frau als 1,60 Meter groß, von kräftiger Figur und eventuell mit heller Hose bekleidet.