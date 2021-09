Frau (84) im Krankenfahrstuhl übersehen

Bei einem Unfall ist eine 84-jährige Krankenfahrstuhlfahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich Holter Straße und der Trapphofstraße.

78-jähriger Mercedesfahrer erfasst die Frau beim Abbiegen in die Trapphofstraße in Schloß Holte-Stukenbrock

Ein Mercedesfahrer (78) hat eine Frau in einem elektrischen Krankenfahrstuhl (84) übersehen und bei der Kollision bei Abbiegen verletzt.

Ein 78-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock war mit seinem Mercedes auf der Holter Straße Richtung Schloß Holte unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Trapphofstraße abzubiegen. Zeitgleich überquerte die 84-jährige Frau aus Schloß-Stukenbrock mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl den Einmündungsbereich.

Bei der Kollision stürzte die Frau mit dem Gefährt und verletzte sich, so dass der Rettungsdienst die 84-Jährige zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus transportierte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3500 Euro.