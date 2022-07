Frau befreit sich selbst aus Unfallwrack

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Herford zu einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße gerufen worden. Die Fahrerin hatte sich bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreit und saß verletzt am Straßenrand.

Fahrerin kommt auf regennasser Mindener Straße in Herford von der Fahrbahn ab

Mit einem Kranwagen musste das beschädigte Auto auf der Mindener Straße in Herford aus dem Gebüsch gehievt werden.

„Bei unserem Eintreffen wurde festgestellt, dass ein Auto in Fahrtrichtung Löhne in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war, sich einmal um die eigene Achse gedreht hatte und in umgekehrter Richtung fast vollständig verdeckt unter Bäumen im Graben lag“, teilt die Feuerwehr mit.

Die Frau wurde dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Unfallbeteiligte konnten nicht festgestellt werden.

Die Feuerwehr leuchtete während der Rettungsarbeiten und zur Unfallaufnahme durch die Polizei die Einsatzstelle aus. Nach Abschluss der Personenrettung wurden zwei Fahrzeuge der hauptamtlichen Wache zur Sicherstellung des Grundschutzes aus dem Einsatz entlassen. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnten keine ausgelaufenen Betriebsmittel im Bereich der Unfallstelle festgestellt werden.