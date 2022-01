Frau bei Unfall schwer verletzt

Gegen 5.40 Uhr war am Mittwoch eine 57-Jährige aus Brakel mit ihrem VW in Richtung Steinheim unterwegs. In Höhe des Steinheimer Krankenhauses wollte die Fahrerin nach links auf die Nieheimer Straße abbiegen und stieß laut Polizeibericht gegen einen auf der Ostwestfalenstraße in Richtung Brakel fahrenden Opel. Die 37-jährige Opel-Fahrerin, die aus Holzminden stammt, verletzte sich bei der Kollision schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall wurden der VW rechtsseitig in Höhe des hinteren Radkasten und der Opel im Frontbereich stark beschädigt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos transportierte ein Abschleppunternehmer ab. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 6000 Euro.